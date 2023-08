"Impatto negativo, il governo tagli il carico fiscale"

Benzina alle stelle, "l’impatto negativo è rapidissimo sulla logistica, sul manifatturiero, sui servizi, sul turismo e su molti altri settori. Pesa sull’intero sistema produttivo italiano che già sta attraversando diverse difficoltà a causa dell’altissimo costo del denaro". Parola del presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli, che chiede azioni concrete e immediate: "Questa volta si tratta di una crescita in controtendenza con i costi energetici che oramai da mesi sono in calo. L’obbligo di esposizione dei prezzi medi non ha destato nessun effetto, sono necessari interventi urgenti perché famiglie ed imprese oggi sono in difficoltà". La proposta è stata avanzata dalla Cna nazionale e raccolta in tutti i territori: "Il governo intervenga con un taglio del carico fiscale su benzina e gasolio utilizzando l’extragettito e al tempo stesso intensifichi i controlli per stroncare comportamenti speculativi".