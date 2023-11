Impegno nel sociale e coi giovani. Riconoscimento a Pennacchietti

"Cittadino generoso. Il suo impegno rappresenta un esempio di partecipazione civica e di contributo sociale per i giovani della città". Ecco una parte delle motivazioni che hanno portato il consiglio comunale di Corridonia a conferire la civica benemerenza "S.S. Pietro e Paolo 2023", al corridoniano Alessandro Pennacchietti, 48 anni, al quale sarà consegnato questo riconoscimento, condiviso con la Corale "Schola Cantorum Sancta Caecilia e l’indimenticato Don Vincenzo Cappella. La cerimonia è prevista per oggi alle 17 al teatro Velluti. "Ha sempre dimostrato spirito di sacrificio – si legge tra i meriti –. La sua collaborazione con le istituzioni parrocchiali e scolastiche è stata preziosa, offrendo un significativo contributo nel campo di mostre, eventi e rievocazioni storiche, dimostrando un notevole valore artistico". Un lavoro sempre svolto a titolo gratuito.

"Sono stato felicissimo del riconoscimento – ha raccontato Pennacchietti –. In verità ho cercato solo di mettermi in gioco, dando una mano alle associazioni che ne avevano bisogno, un impegno dedicato anche alla crescita dei giovani concretizzato soprattutto attraverso l’attività teatrale. Iniziai sin dalle scuole medie con la partecipazione agli spettacoli dell’Azione Cattolica, passando per la musica sotto don Vincenzo Cappella, un insegnate eccezionale. Ho seguito da sempre realtà come la Contesa della Margutta ho fatto parte dell’associazione "Amici del Teatro" con cui partecipammo alla gestione a livello amatoriale del teatro "Velluti" dopo la riapertura del 2002, ma sul palcoscenico ho mosso i primi passi da semplice maschera e accompagnatore. Solo dopo ho cominciato a seguire la parte tecnica e del recitato affiancato ad un grande mentore del teatro di Corridonia, Ennio Bevilacqua. Ora continuo ad interessarmi del teatro "Lanzi", di cui sono stato custode, scenografo e referente per la parrocchia fino allo scorso anno. Pensiamo che esibizioni come "Lu Spettaculu del Carnuà", curato dall’Azione Cattolica, dura da 70 anni e all’epoca si chiamava "La Rivista". Dove posso aiutare, mi metto a disposizione".

Diego Pierluigi