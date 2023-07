Impenna in moto e scappa all’alt Stangato un centauro di 25 anni

In sella alla sua moto ha cominciato a impennare su una ruota per poi passare a folle velocità sopra le strisce pedonali, con il rischio di falciare chi stava attraversando a piedi. A quel punto una pattuglia della polizia locale gli ha intimato l’alt, ma lui è fuggito via. Tutto inutile, perché nel giro di 24 ore è stato rintracciato dagli agenti che gli hanno notificato dei verbali di multa, il fermo amministrativo del mezzo e una segnalazione alla prefettura. Protagonista, in negativo, è stato un ragazzo di 25 anni residente a Castelfidardo (in provincia di Ancona). I fatti sono successi giovedì, a Porto Recanati. Quel pomeriggio, il 25enne stava girando in moto lungo la zona di Scossicci, ma questo in modo decisamente sconsiderato. Infatti, nonostante il traffico e i tanti presenti a spasso nella zona nord del paese, ha iniziato ad impennare senza volersela finire. Tant’è che subito dopo, non contento, ha fatto ancora peggio non dando la precedenza a quelli che stavano passando sulle strisce pedonali e anzi accelerando come un folle. Tuttavia è stato in breve notato da un’auto della polizia locale. Così gli agenti, senza pensarci troppo, hanno intimato l’alt al giovane. Però lui, per tutta risposta, è scappato facendo perdere le proprie tracce. Peccato che la polizia locale non ha voluto per nulla farla passare liscia al giovane. Ben presto gli agenti si sono messi ad analizzare i filmati di videosorveglianza comunale, riuscendo con facilità a risalire alla targa del mezzo. E venerdì sono arrivati all’identità del 25enne. Senza troppi complimenti gli hanno presentato il conto, multandolo per una serie di violazioni al codice della strada (tra cui la mancata precedenza ai pedoni sulle strisce) e notificando il fermo amministrativo della moto per 60 giorni, oltre a una segnalazione alla prefettura perché non si era fermato all’alt della polizia.

g. g.