"Impianti, apre il campo scuola"

"Grazie alle basse temperature della notte, il nostro impianto d’innevamento ha lavorato a pieno regime. Confermiamo per sabato e domenica l’apertura del campo scuola Scoiattolo servito dal tapis roulant. Se si manterrà discretamente la neve naturale, possibile apertura anche del tappeto Madonnina a servizio dell’area bob e slittini". L’annuncio arriva dagli impianti di Bolognola Ski. Nel fine settimana saranno operativi i noleggi sci e la scuola sci Castelmanardo. Anche a Frontignano di Ussita sabato e domenica apertura del tapis roulant con pista Campo scuola e per slittini, seggiovia Saliere per trasporto pedoni e rifugio Saliere. "Prevediamo una buona affluenza visto che saremo l’unica stazione delle Marche e tra le poche del Centro Italia ad aprire, anche se solo per il campo scuola", afferma Francesco Cangiotti, amministratore di entrambe le società che gestiscono le stazioni di Frontignano e Bolognola. Sarà la prima volta, in questa stagione invernale che finora non ha visto neanche un giorno di apertura degli impianti per mancanza di neve.