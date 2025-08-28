"Impianti eolici, giù le mani dall’Appennino"

"Questa raccolta firme vuole impedire la costruzione di impianti eolici industriali e di innumerevoli impianti fotovoltaici nelle aree interne. I nostri crinali hanno poco vento, la produttività sarebbe bassa e l’Appennino verrebbe deturpato". Renato Campetella, presidente dell’associazione Aiace per la tutela dell’ambiente e rappresentante di Tess, che vuole una ‘transizione energetica senza speculazioni’ racconta, insieme alle colleghe Paola Carella e Sandra Petetta, dal banco per la raccolta firme in corso Cavour, che la petizione "ha già raccolto più di 3mila firme".

"Molti speculatori fanno proposte copia e incolla per accaparrarsi le risorse stanziate per il fabbisogno energetico. Sono pericolose, non rientrano in una pianificazione razionale delle energie rinnovabili, ma a farne le spese saranno i cittadini. Distruggeranno il territorio con duecento pale eoliche alte 200 metri, da Caldarola, Serravalle, San Severino, Gagliole, Matelica, Fabriano, Sassoferrato, fino ad Apecchio e all’Appennino folignate", racconta Campetella, che sottolinea come "le ricchezze andrebbero nelle tasche di chi specula, proprietari di aziende a cui non importa della transizione energetica".

Campetella racconta anche che "in fase elettorale i rappresentanti devono mettere a punto un piano energetico che ponderi, in accordo con le caratteristiche dei territori, il fabbisogno energetico senza favorire le speculazioni. Impianti fotovoltaici ed eolici vanno messi dove possibile. Vogliamo premere sulla politica perché entro il 2030 le Marche pianifichino in maniera non invasiva una fase di autentica transizione energetica che non danneggi il territorio". Campetella spiega che Tess "raccoglie comitati e associazioni, sul modello di quanto fatto in passato in Toscana".