Impianti sciistici, cercasi gestore

Cercasi gestore per riaprire nella stagione sciistica – dopo sette anni – gli impianti del Monte Prata a Castelsantangelo sul Nera. Sul sito del Comune è stato pubblicato il bando. "Grazie al commissario Guido Castelli – dice il sindaco Mauro Falcucci – si sta realizzando una struttura prefabbricata e temporanea come rifugio di alta quota. La struttura, monopiano e di 180 metri quadrati (con zona bar-ristoro e sala mensa, locali sanitari, infermeria, spazio per i carabinieri forestali e per il deposito degli sci), sarà posizionata nel parcheggio degli impianti, in attesa che vengano eseguiti e completati i lavori del rifugio vero e proprio". La gestione, con durata di due anni, comprende la conduzione e manutenzione degli impianti a fune, dei fabbricati di servizio, delle piste da sci e del rifugio temporaneo. Sarà riaperta anche la seggiovia, per la quale manca solo il collaudo.