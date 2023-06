Impianti sportivi, cambia il look tra lavori e arte

Gli spalti abbelliti dai volti di sei grandi artisti, il campo che diventa "una nuova arena polivalente dove praticare basket, calcetto e pallavolo". Non un semplice nuovo look, ma un progetto più ampio, che ingloba arte, sociale e rifacimenti urbanistici, ridà vita agli impianti sportivi fratelli Rossini, che con le intemperie e il passare degli anni avevano perso il loro ‘smalto’. Già a luglio, potrebbe avvenire l’inaugurazione. "Dopo aver installato la recinzione, si procede con il fondo, in resina, e poi via con le porte nuove, i canestri e la rete – spiega l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio –. Continuerà ad essere un impianto accessibile a tutti e gratuito. I costi? Un investimento di circa centomila euro". Gli operai si muovono nel cantiere, ma dagli spalti non si sta certo a guardare e così ogni domenica pomeriggio i cittadini, per lo più ragazzi guidati dall’artista Federico Borroni, dipingono i gradoni: "L’obiettivo – afferma Borroni, che già in inverno aveva coordinato piccoli e giovanissimi nel pitturare il muro superiore – é disegnare le facce di sei grandi dell’arte: Mirò, Klee, Magritte, De Chirico e Basquiat". Un’attività giovanile che va di pari passo con quella de ‘Il binario’, lo spazio nei pressi della stazione inaugurato a fine aprile. "La prima domenica (lo scorso 7 maggio) eravamo 150 persone, tra ragazzi e genitori. Poi abbiamo pranzato tutti insieme ed é stato bellissimo – ricorda Stefania Lufrano, assessore ai Servizi sociali –: invito la cittadinanza a dare una mano". Non finisce qui. L’intera area potrebbe diventare un grande centro per lo sport, considerando che a due passi sorgono anche dei campi da padel. "Vogliamo recuperare anche la zona esterna al PalaRossini – aggiunge D’Alterio –. L’idea é realizzarvi uno skatepark, ma è ancora tutto in fase di progettazione".

Francesco Rossetti