Impianti sportivi: finanziati i lavori per tre scuole

Oltre 400mila euro per la riqualificazione di tre impianti sportivi a servizio delle scuole di Macerata e Recanati. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha ammesso a finanziamento, grazie ai fond previsti dal Pnrr, tre progetti presentati dalla Provincia per la sistemazione di altrettanti impianti sportivi. Si tratta dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra del liceo classico-linguistico "Leopardi" di Macerata, per un importo di 260mila euro; della riqualificazione delle aree all’aperto destinate ad attività sportive al liceo artistico "Cantalamessa" sempre di Macerata per 53.400 euro e della riqualificazione delle aree all’aperto destinate ad attività sportive al liceo "Leopardi" di Recanati, per 112.500 euro. "Questi nuovi finanziamenti ci permetteranno di sistemare tre strutture a servizio delle scuole per dare ai nostri ragazzi spazi adeguati in cui poter svolgere l’attività sportiva – spiega il presidente Sandro Parcaroli -. L’ufficio Tecnico della Provincia è sempre al lavoro per cercare di intercettare i nuovi stanziamenti previsti del Pnrr, fonte di finanziamento molto importante che si è aperta in questi anni. Adesso si dovrà partire con le progettazioni". Come previsto dal bando del Ministero, infatti, entro il 15 settembre dovrà essere firmata la determina per l’aggiudicazione dei lavori, che dovranno partire entro il 30 novembre. Questi nuovi progetti si aggiungono a quelli appaltati alla fine dello scorso anno per la costruzione di tre nuove palestre, sempre a servizio delle scuole. Il primo progetto (per un investimento di 1,2 milioni) riguarda la realizzazione della nuova palestra all’interno dell’istituto "Mattei" di Recanati, il secondo (investimento 1.320.000 euro) riguarda la realizzazione di una nuova palestra di 700 metriquadri, ma questa volta all’istituto agrario "Garibaldi" di Macerata, la cui progettazione è stata affidata e realizzata dalla Società Plan Ingegneria Società Cooperativa, mentre il terzo riguarda l’istituto "Matteo Ricci sempre di Macerata, ma che potrà essere utilizzata anche dalle scuole vicine.