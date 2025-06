Impianti sportivi:: "Fondi in arrivo, mantenute le promesse"

Forza Italia mette il cappello sul finanziamento da 6,5 milioni, in parte condizionato all’approvazione di risorse legate a bandi, in gran parte liberato da una variazione di bilancio che ha mandato in fibrillazione la maggioranza, per vantare "un nuovo look agli impianti sportivi. Sono 22 i lavori che saranno avviati. Nessun quartiere è stato trascurato" dice il vice sindaco Claudio Morresi. "È una svolta – continua –, abbiamo approvato un piano di interventi per rispondere alle esigenze di tutti: famiglie, giovani, associazioni sportive". Mancano progetti e appalti "ma i cittadini – prosegue Morresi – vedranno mantenute le promesse fatte da Forza Italia a inizio mandato".

Tra gli interventi "Fontespina e S. Maria Apparente avranno un nuovo campo in erba sintetica, mentre in quello esistente nella città alta verranno ampliati gli spogliatoi. Il quartiere Risorgimento vedrà fondi per il prosieguo delle opere nel palazzetto, la bocciofila del Polisportivo e quella di Fontespina saranno sistemate. Importanti cambiamenti anche per il tiro a volo con un impianto fotovoltaico. Al circolo tennis sarà aumentato lo spazio con un altro locale e si sta valutando di coprire un campo con una tensostruttura". Quanto al Polisportivo "c’è il finanziamento di 2 milioni, tre quarti dei quali dovrebbero arrivare grazie al bando Sport e Periferie".