Impianti sportivi, gestioni rinnovate

Pista di pattinaggio, campi da tennis, crossodromo e tiro a volo: rinnovate le convenzioni per l’affidamento delle gestioni fino al 2024, a San Severino. L’amministrazione ha rinnovato la convenzione con l’associazione Rotellistica Settempeda per la gestione dell’impianto della pista di pattinaggio e la convenzione con l’associazione Tennis Club per la gestione dell’impianto dei campi da tennis di via Campo Fiera. Analoga scadenza per la gestione dell’impianto della pista motocross di San Pacifico, da tempo affidata all’associazione sportiva dilettantistica Moto Club Settempedano. Confermato l’affidamento dell’impianto di tiro a volo all’associazione Tav Le Ginestre.