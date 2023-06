Impianti sportivi nuovo look Inaugurati, ma poi chiusi

Ieri mattina erano chiusi i cancelli del campo della Vittoria, sebbene sia stato inaugurato pochi giorni fa molti frequentatori hanno già manifestato delusione perché impossibilitati a frequentarlo. E così chi voleva fare un giro nel rinnovato impianto si è dovuto accontentare di guardare tra i ferri della porta d’ingresso per vedere come è stata trasformata la struttura rimandando la possibilità di poterci mettere piede. Ma non è la prima volta che l’Amministrazione inaugura un impianto e poi lo chiude. Dopo due anni di lavori c’è stato a gennaio scorso il taglio del nastro della palestra della scuola elementare IV Novembre di via Spalato alla presenza degli alunni, di maestre e maestri e naturalmente di sindaco e assessori. Ma ai primi di aprile scoppia la protesta quando i bambini e i genitori si lamentano perché non è stato possibile usufruire di quella bella palestra a distanza di due mesi dal taglio del nastro. In quel caso "ci sono stati lungaggini di ordine tecnico e amministrativo", aveva chiarito Andrea Marchiori, assessore ai lavori pubblici. Stavolta in una nota la Maceratese spiega "che per motivi di natura amministrativo-burocratica non è stato possibile far disputare al campo della Vittoria le partite dei tornei Velox e Cleti". L’ideale è che la prossima volta si verifichi prima dell’inaugurazione che non ci sono "problemi di natura amministrativo-burocratica" o "lungaggini di ordine tecnico e amministrativo" per contraddire il detto popolare “Non c’è due senza tre“.