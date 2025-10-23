Impianto di rifiuti, il caso arriva in consiglio

Portare la discussione sull’impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti in consiglio comunale, per esprimere un voto contrario dell’aula. È la richiesta che hanno depositato gli esponenti del centro sinistra, e l’hanno formalizzata con una mozione che mira a tutelare e valorizzare il Santuario di Santa Maria Apparente, vicino al quale dovrebbe sorgere la struttura, nonché a stanare il sindaco Ciarapica, che su questa questione non si è ancora espresso in alcun modo.

Con il documento, i consiglieri comunali chiedono che Ciarapica e la sua giunta "respingano integralmente in ogni loro atto, procedimento o intervento, la domanda della ditta Frantumazioni Srl di Penna San Giovanni, affinché sia negata l’autorizzazione all’impianto e perché avviino ogni procedimento necessario a tutelare il Santuario". Una iniziativa che sperano venga recepita anche dalla maggioranza, al momento del voto in aula a supporto della mozione, "in modo da fermare realmente la realizzazione della discarica, per garantire il benessere e la salute dei cittadini, la cultura, il rispetto per la storia e per le devozioni locali, oltre che per favorire il turismo religioso, naturalistico e lo sviluppo economico del quartiere".

C’è anche il tema del silenzio del sindaco Ciarapica dietro alla mozione dei consiglieri dell’opposizione "perché – spiegano ancora questi ultimi – sono passati già dieci giorni dall’assemblea pubblica, convocata da un comitato di cittadini di Santa Maria Apparente per dire in ogni modo no all’impianto, e il sindaco non ha ancora fatto conoscere né il suo pensiero sul progetto della discarica, né gli atti formali assunti dalla sua giunta per impedirne l’installazione".

Intanto la Provincia di Macerata sta mandando avanti l’iter amministrativo. Ha infatti pubblicato l’avviso pubblico del procedimento autorizzatorio unico, per l’impianto e per il rinnovo dei termini di presentazione delle osservazioni al progetto. Il procedimento è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della struttura.

Chi è contrario all’impianto, entro trenta giorni può prendere visione del progetto depositato, presentare le proprie valutazioni e indirizzarle alla Provincia, che è l’autorità competente per il rilascio del nulla osta e della valutazione di impatto ambientale per l’impianto.

Lorena Cellini