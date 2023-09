Impianto di risalita inutilizzabile. Scontro tra Capponi e il sindaco

Querelle tra il sindaco di Treia Franco Capponi e il consigliere comunale d’opposizione Andrea Mozzoni. Quest’ultimo ha presentato in consiglio comunale un’interrogazione sull’impianto di risalita e sulle ragioni per le quali sia al momento inutilizzabile, ma il primo cittadino ne ha fatto una ragione per un duro j’accuse. "Il 3 ottobre ci saranno i collaudi ma si tratta di un impianto molto dispendioso e difficile da gestire. Il più grave errore commesso è stato quello di non costruire un comune ascensore. Ciò è avvenuto negli anni in cui a Treia l’amministrazione era composta dallo stesso Mozzoni. Quell’opera - incalza - era totalmente sbagliata, gli assessori Patassini e Speranza in primis, con il supporto convinto di Mozzoni, non avevano compreso che stavano realizzando un vero e proprio impianto di risalita. Parliamo di un’opera che ha richiesto un investimento di un milione e 200mila euro, che in pratica è stata realizzata con errori fin dall’inizio ed è stato necessario un ulteriore milione di euro per completarla".

L’impianto ha funzionato fino al gennaio 2023 quando il degrado di una fune di trazione ha imposto la sostituzione di tutte le funi di trazione. Mozzoni dal canto suo non ci sta alle accuse di Capponi: "Così tocca il punto più basso della sua carriera politica, disconoscendo se stesso pur di incolpare altri. Sindaco per due mandati prima, consigliere regionale e capo politico del centrodestra poi, Capponi tenta di cancellare le proprie responsabilità su un’opera voluta da una maggioranza di cui nel 2009 è stato il principale ispiratore, nonché candidato, in continuità con le sue precedenti elezioni. È talmente scomposto e imbarazzante il suo attacco che non si cura del fatto che in quella stessa maggioranza erano presenti sia il suo attuale vice sindaco che un suo assessore (in giunta anche all’epoca). Che sia un attacco anche contro di loro? Possibile che i continui cambi di casacca e partito gli abbiano creato così tanta confusione da non ricordare di quale schieramento facesse parte? Da giovane consigliere avevo così tanta influenza rispetto a lui da non accorgermene? L’intento è chiaro: il sindaco prova con scarso successo a distogliere l’attenzione su una Treia riportata indietro di 30 anni non soltanto sul fronte disastroso delle opere pubbliche. Se c’è qualcuno che deve fare davvero i conti col passato - conclude - è soltanto Capponi, io preferisco concentrarmi per risolvere le ripercussioni che le sue scelte avranno sul futuro dei treiesi".

Gaia Gennaretti