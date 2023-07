Impianto di risalita, pronto un progetto

Tolentino ha deciso di partecipare con un progetto al bando per l’assegnazione di contributi per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano, a favore della mobilità sostenibile. È interesse dell’amministrazione partecipare per il finanziamento di un impianto di risalita che colleghi il centro storico con l’area "Formaggino", in via Borgo Cartiere. La giunta, ai fini della presentazione della domanda, ha approvato il progetto definitivo. La realizzazione dell’opera, che ammonta a 1.482.765,86 euro, e la copertura finanziaria sono vincolate in parte all’ottenimento dell’aiuto.