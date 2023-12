"Impianto energetico all’auditorium Medi, persi 90mila euro"

"Hanno perso 90mila euro. E le loro spiegazioni sono assolutamente banali e non rispondenti a verità". Così Rosalba Ubaldi (nella foto), capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, tuona contro l’amministrazione comunale di Porto Recanati. In particolare, non è soddisfatta delle risposte fornite dalla giunta riguardo a una sua interrogazione in cui chiedeva lumi sul perché non è più partito l’intervento di efficientamento energetico all’auditorium Medi, inizialmente previsto con un contributo statale di 90mila euro. "Gli arrampicamenti sui muri dell’assessore Lorenzo Riccetti – dice la Ubaldi - volgono tutti per una colpa grave da parte sua e dell’ufficio, ed evidentemente ritengono che qualcuno o qualcosa consentirà, comunque, l’utilizzo di somme per effettuare lavori che avrebbe pagato lo Stato, senza nulla chiedere indietro. Sì, certo. Saremo noi cittadini a pagare. Ormai è un mantra. Voi i soldi li avevate e gratis, una montagna di soldi, ma in realtà siete proprio ‘squagliaquadrì’ – rincara la dose -. Voi anziché seguire i lavori e la regolarità degli atti che li precedono compresi i tempi previsti, preferite gridare al complotto, fare indagini, attribuire colpe, esprimere giudizi".

Oltre a questo, il capogruppo di Centrodestra Unito aggiunge ancora: "In sintesi, vedete la pagliuzza nell’occhio dell’altro senza vedere la trave nei vostri. Comunque, questa sarà materia per la Corte dei Conti – avverte la Ubaldi –. Il sindaco Andrea Michelini ha poi contestato che nell’esposizione dell’interrogazione avessimo aggiunto pure i bandi persi per lo sport e per le progettazioni. Ma avevamo inserito la citazione perché si trattava sempre di soldi persi".