Impianto eolico. Wind Energy illustra il piano

Il teatro Italia di San Severino ha ospitato l’incontro sul progetto di un impianto eolico della Wind Energy Gagliole Srl: prevede nove aerogeneratori tra San Severino e Gagliole. L’iniziativa nasce a seguito della richiesta di un’inchiesta pubblica presentata dal Comune alla Regione. L’incontro è stato moderato dal dirigente del settore valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione, Roberto Ciccioli, affiancato dalla responsabile del procedimento, Silvia Sternini. Presenti, tra gli altri, i sindaci di San Severino, Gagliole e Fiuminata Rosa Piermattei, Sandro Botticelli e Vincenzo Felicioli.

Piermattei ha ribadito "la contrarietà a qualsiasi progetto che deturpi il territorio. La posizione è netta e condivisa dalla Soprintendenza, che ha espresso un parere contrario all’intervento". "Questo impianto – ha aggiunto Botticelli ci preoccupa molto, sia per le pale alte fino a 180 metri, sia per la viabilità". Per la Wind Energy Gagliole, Emanuele Mainardi ha spiegato che "il progetto è nato nel 2021 con l’Università Politecnica delle Marche, alla quale è stato affidato uno studio delle potenzialità eoliche della regione. È emersa una ventosità media pari a 7,6 metri al secondo". Il progettista Roberto Lorenzotti ha illustrato i dettagli tecnici: gli aerogeneratori avranno un diametro di 136 metri e un’altezza massima di 180 metri. Le piattaforme di appoggio saranno di 30 per 26 metri, con viabilità di accesso prevalentemente su strade esistenti. Sollevati diversi interrogativi: la mancanza di uno studio sull’avifauna, le garanzie finanziarie per il ripristino ambientale e le misure compensative, i rischi idrogeologici.