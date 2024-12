Impianto fotovoltaico, il Comune si difende al Tar

"Per favorire la salvaguardia del territorio, la Soprintendenza ha imposto alla Vse srl delle prescrizioni estremamente rigide che hanno indotto l’azienda a presentare ricorso nei confronti del Comune, della Soprintendenza e della Regione. L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico a un legale per opporsi a tale ricorso".

Sono queste le novità che fornisce la giunta di Potenza Picena, dopo che nei mesi scorsi era arrivata in municipio la richiesta di costruire un impianto fotovoltaico in contrada Torrenova, avanzata alla ditta milanese Vse srl. Ma la questione aveva suscitato fin da subito diverse perplessità, specie tra i banchi della maggioranza. Infatti, a ottobre il sindaco Noemi Tartabini si era detta preoccupata e fortemente contraria all’installazione dell’impianto per via della presenza di diverse case in quella zona, oltreché per il possibile impatto che avrebbe a livello paesaggistico. Tuttavia, sempre il primo cittadino potentino aveva aggiunto che purtroppo "la legge consente la realizzazione di questa tipologia di impianti su suolo agricolo e a ridosso della rete viaria autostradale" e che "l’iter è complesso e coinvolge numerosi soggetti, in primis la Provincia".

Adesso, a distanza di due mesi, non sembra per nulla cambiata la posizione di contrarietà dell’amministrazione comunale. E anzi si preannuncia l’inizio di contenzioso legale tra le parti chiamate in causa. "Alla luce di ciò, l’amministrazione comunale, seppur contraria, non ha a disposizione gli strumenti normativi per negare l’autorizzazione al privato – rimarca ancora la giunta potentina –. La procedura di valutazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico, in contrada Torrenova, è stata effettuata dall’azienda milanese Vse srl, perché ha a disposizione un terreno nell’area in questione".