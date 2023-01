Impianto fotovoltaico, sostituzione al palas

Procede in maniera concreta il censimento, da parte dell’amministrazione comunale, volto a verificare l’effettivo funzionamento degli impianti fotovoltaici che si trovano già installati su edifici comunali. In quest’ottica ne sono stati individuati di non funzionanti, tra cui l’impianto situato al palazzetto dello sport di via Enrico Mattei dove a seguito di una verifica è emerso il mancato funzionamento dell’inverter a causa della rottura di quello esistente. È stato così disposto, un intervento di sostituzione per garantire l’efficienza del sistema e il buon andamento del complesso pubblico. L’esecuzione dei lavori di ripristino è stata affidata alla ditta "Millenergie" di Corridonia, per un importo di poco meno di 5mila euro (esclusa Iva) ma non si tratterà di un caso isolato per quanto concerne opere di tale natura. "Da tempo quell’impianto non era funzionante, così attraverso una non importante spesa abbiamo deciso di riattivarlo – spiega l’assessore allo sport Matteo Grassetti –; per ora abbiamo intercettato quello situato al palazzetto dello sport perché si è presentata l’opportunità di sistemarlo con un piccolo intervento ma abbiamo già stilato un censimento che ha coinvolto tutti gli impianti sportivi – precisa – e ora stiamo valutando in che modo procedere in quanto l’obiettivo che perseguiremo nel corso del mandato è quello di riqualificarne, anche sotto l’aspetto energetico, il maggior numero possibile". L’azione del Comune di Corridonia verso un virtuoso percorso di efficientamento energetico non si sta limitando alle sole strutture sportive. Infatti, di recente, sono stati approvati i progetti di fattibilità che porteranno ad un adeguamento della pubblica illuminazione nelle vie Santa Maria e San Giuseppe, iniziativa per la quale sono stati stanziati 70mila euro.

Diego Pierluigi