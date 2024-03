Impiegato tecnico, elettricista e aiuto cuoco

Azienda che si occupa di impiantistica elettrica di Appignano cerca impiegato tecnico per progettazione e disegno impianti. Si valutano anche profili senza esperienza, in età di apprendistato (max 29 anni) e preferibilmente con formazione specifica (codice offerta 419618/1). Azienda artigiana di Mogliano che si occupa di fabbricazione di articoli in paglia cerca due operai con minima esperienza dotati di competenze manuali e precisione. Si offre assunzione immediata a tempo determinato trasformabile (codice offerta 527650/1). Azienda che si occupa di impiantistica elettrica di Appignano cerca elettricista. Si valutano profili anche senza esperienza, in età di apprendistato (max 29 anni) e preferibilmente con formazione specifica (codice offerta 419618/2). Azienda settore assistenziale di Macerata cerca addetto/a alle pulizie e aiuto cuoco. Richieste, auto propria e domicilio non distante. (codice offerta 55296/5). Per tutte queste offerte inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.