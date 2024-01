Impiego per 18 giovani con il Servizio civile

Pubblicato il bando per il Servizio civile universale e sono diverse le novità che interesseranno il Comune di Morrovalle. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e 28 anni, compresi coloro che hanno svolto il Servizio civile regionale. Due le importanti novità rispetto lo scorso anno: una sul fronte economico dove il compenso è stato aumentato a 507,30 euro, rispetto ai 444,30 euro della passata edizione. L’altra sul versante delle possibilità che apre la partecipazione al Servizio civile: la legge numero 74 del 2023 ha infatti stabilito che il 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici sia riservato agli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale senza demerito.

Sono in tutto 18 i posti disponibili a Morrovalle, ripartiti tra cinque soggetti accreditati: Comune (7 posti; per info 0733.223111); Pro Loco Morrovalle (2 posti; per info 329.2634076); cooperativa sociale Il Talento (4 posti; per info 335.7291586); Caritas interparrocchiale (2 posti; per info 328.4266889 o 340.9034700); cooperativa sociale Il Faro – asilo nido "La casa dei folletti" (3 posti; per info 0733.202933). "Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Fabiana Scarpetta, che in questi giorni ha inviato una lettera ai giovani del territorio comunale per presentare l’iniziativa – il Servizio civile rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione".

Per candidarsi è necessario possedere lo Spid e presentare la domanda attraverso la piattaforma online all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it entro le 14 del 15 febbraio. Per aiutare gli interessati ad avere un’idea completa sul Servizio civile e sull’impegno negli enti accreditati, il Comune organizza un incontro informativo il 26 gennaio (alle 21) a Palazzo Lazzarini.