"Importi impossibili per le famiglie"

di Lorena Cellini

Chi ieri ha provato a raggiungere, in via Cecchetti, uno sportello di Estra, la società che gestisce il metano, si è trovato davanti una coda di cinquanta persone e la prospettiva di ore di attesa. Qualcuno si è addirittura organizzato facendo i turni con i familiari e, alla fine della staffetta, si è dovuto rassegnare a non avere risposte perché l’operatore chiedeva le foto del contatore per avere dimostrazione della validità della lettura. Chi invece ha provato a contattare il numero verde di Estra, dalle 10 lo ha trovato disabilitato per motivi tecnici. La vicenda è quella della stangata del gas con cui tanti civitanovesi stanno facendo i conti in questi giorni. Nelle case sono arrivate bollette superiori a mille euro, fino a 1.500. "Il prezzo di listino del Psv – Punto scambio virtuale, ndr – a dicembre era di 1,24 al metro cubo mentre il Pfor – Prezzo fornitura – applicato alla mia fattura è di 2,62 euro", lamenta Ivano Bompadre, uno dei tanti che ha ricevuto la bolletta choc. Gli importi in qualche caso sono triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fattore che sta mettendo in crisi famiglie e soprattutto anziani, che con le loro pensioni non arrivano a pagare certi importi. Gli addebiti riguardano i consumi stimati al 31 dicembre, ma nella realtà molti utenti hanno bruciato meno gas, proprio perché i rincari della materia prima hanno convinto i più a risparmiare e ad accendere poco i termosifoni.

"Nel 2021 il costo della materia prima era di 0,46 euro al metro cubo. Da ottobre dello scorso anno ha subito diverse oscillazioni, fino ad arrivare a 2,6 euro, circa tre volte superiore. Era più che prevedibile che le bollette dei mesi di novembre e dicembre, mesi freddi e di elevato consumo, fossero di importi insostenibili per qualsiasi famiglia", sottolinea Amedeo Regini (Città Verde). A determinare le cifre record è stato sì l’aumento del costo del gas, ma anche il fattore della fatturazione calcolata sui consumi presunti, perché la maggioranza degli utenti non effettua l’auto lettura per poi comunicarla al gestore del servizio, modalità problematica per gli anziani. La situazione ora è come aiutare le famiglie più fragili economicamente a fare fronte alla mazzata.