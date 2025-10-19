Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Macerata
Cronaca"Impossibile smaltire i calcinacci. Grave disservizio per i cittadini"
19 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
  "Impossibile smaltire i calcinacci. Grave disservizio per i cittadini"

"Impossibile smaltire i calcinacci. Grave disservizio per i cittadini"

L’ex assessore Nicoletti segnala la novità all’isola ecologica, mentre si discute per un impianto di stoccaggio.

Il conferimento dei rifiuti in un’isola ecologica: ora non è più consentito lasciare anche gli scarti dei lavori edili in casa

Problemi a smaltire gli inerti. Mentre in città si discute – e si contesta – il progetto di un impianto per lo stoccaggio e lo smaltimento di materiale terroso, chi fa piccoli lavoretti in casa non sa come liberarsi dei calcinacci. Un problema sorto di recente, da quando l’isola ecologica del rione Fontanelle non offre più questo servizio. E sui disagi che ne conseguono si sofferma Ferdinando Nicoletti. Medico di famiglia, ex assessore con la giunta del sindaco Mobili, segnala che "da circa sei mesi l’isola ecologica di Civitanova non ritira più i calcinacci, e più recentemente porte e finestre, mettendo in difficoltà chi fa piccoli lavori a casa. Del resto molte persone sono capaci di sostituire un lavandino, una porta, una finestra. È una coincidenza che ora un imprenditore voglia aprire un impianto di lavorazione di inerti a Santa Maria Apparente? Già c’è tanta maleducazione da parte di chi getta mozziconi di sigarette, non raccoglie le deiezioni degli animali, abbandona rifiuti e non è il caso di dare ai maleducati una ulteriore scusa perché non sanno dove smaltire quello che i centri di raccolta non ritirano". Una questione che si collega con l’abbandono di inerti in campagna.

