"Impossibile smaltire un ingombrante"

"Da oltre quindici giorni non riesco a smaltire un ingombrante e vengo rimpallato tra gli uffici". Lo denuncia Mario Montecchiari, titolare dello chalet "La sirenetta" noto per le sue battaglie. Avendo visto sul giornale la foto dei sanitari abbandonati a IV Marine, ha preso lo spunto per raccontare la sua disavventura. L’oggetto da smaltire è una costruzione alta circa due metri per uno di larghezza, di cui disponeva nello chalet per i più piccoli. "Due settimane fa all’isola ecologica e mi hanno suggerito di chiamare il Cosmari. Ho chiamato la sede centrale del Cosmari, e mi hanno invitato a contattare il numero comunale. Lì però mi è stato risposto che non erano autorizzati al servizio e mi hanno detto di ricontattare la sede centrale. Da qui, poi, mi è stato detto di rivolgermi a una ditta specializzata. Sindaco Ciarapica, possibile che non si riesca a smaltire un oggetto simile? Chi butta i rifiuti in strada è un incivile, ma non si può continuare così".

f. r.