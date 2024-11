"Impossibile spostare l’azienda. Pensiamo al tracciato alternativo"

"Chiedo che vengano salvaguardati il mio lavoro e quello dei miei dipendenti". È l’appello lanciato da Giampiero Talamonti, titolare dell’azienda omonima in zona Le Grazie a Tolentino, che rischia di essere trasferita (o eliminata come dice lui) per i lavori della Quadrilatero.

"L’intervalliva Tolentino-San Severino è un’opera fondamentale – aveva detto i giorni scorsi il consigliere del gruppo misto Antonio Trombetta sollevando la vicenda –. Tuttavia, da troppo tempo girano voci insistenti sul fatto che l’intervalliva arriverebbe a Tolentino in corrispondenza dell’uscita ovest, dove insistono due attività, l’autolavaggio e la Talamonti. Le voci riguardano il rischio che soprattutto quest’ultima debba essere mandata via".

Ora a parlare è il diretto interessato. "Sono stato contattato dal sindaco Mauro Sclavi per un incontro, che avverrà mercoledì mattina" spiega. Dovrebbero essere presenti anche il suo avvocato e Trombetta. Ma intanto Talamonti dice la sua. "Non è solo per i milioni che servirebbero per spostare l’impianto – dichiara – e per un mancato guadagno, qualora dovessimo chiudere, per dieci-quindici anni. Ma anche per i quattordici dipendenti con le relative famiglie, e per i problemi che si creerebbero per la ricostruzione post-sisma. Lavoriamo 36mila tonnellate di demolizione edile; dove ci troviamo ora è un luogo strategico, arrivano macerie da tutto il territorio, da Ussita o San Severino. Se le aziende dovessero percorrere più chilometri, per loro significherebbe un aumento dei costi dei trasporti". Tra le attività della ditta, c’è infatti la frantumazione dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione degli edifici.

"Non so se e quando partiranno i lavori per l’intervalliva – continua l’imprenditore –, ma vorrei che il problema fosse risolto definitivamente, senza correre il rischio di trovarmi tra qualche anno nella stessa situazione. Anche perché esiste una proposta alternativa, che non arrecherebbe nessun disagio alle aziende: un tracciato diverso che passa sopra a un terreno. Vedremo quello che dirà il sindaco. Ma non si può eliminare un’azienda che dà un buon servizio".

Trombetta dal canto suo ha detto che farà "tutto il possibile" e busserà anche alla Regione per risolvere il problema. L’amministrazione Sclavi ha definito l’attacco di Trombetta "pretestuoso, solo finalizzato a denigrare o peggio ancora a farsi notare dopo il suo passaggio al gruppo misto e rendersi simpatico a una parte dell’opposizione".

Lucia Gentili