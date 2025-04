Imposta di soggiorno in Consiglio. Novità su riscossione e rimborsi

Il Consiglio Comunale, nell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità la modifica al Regolamento dell’imposta di soggiorno per meglio disciplinare l’attività di controllo, accertamento, sanzioni, riscossione, compensazioni e rimborsi alla luce del nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali adottato un mese fa.

È stata l’occasione per puntualizzare anche che responsabile della riscossione dell’imposta è il gestore della struttura ricettiva, vero e proprio debitore verso il Comune dell’obbligazione tributaria: "Ciò permette di eliminare ogni incertezza interpretativa circa il suo ruolo ed escluderlo dal novero degli agenti contabili. Questa precisazione comporta il vantaggio per il Comune di semplificare le operazioni e le modalità di rendicontazione, mentre al gestore, invariati gli obblighi cui è già tenuto, non si applicherà la giurisdizione contabile ma solo quella tributaria, sottraendo lo stesso alla responsabilità erariale", spiegano l’Assessore al Bilancio, Sabrina Bertini, e l’Assessore al Turismo, Ettore Pelati.

La modifica del regolamento di applicazione dell’imposta di soggiorno, dunque, è un atto fondamentale per venire incontro alle esigenze degli operatori turistici che costituiscono una risorsa molto importante per l’economia dell’intero territorio.