Imposta di soggiorno? No, grazie

Mauro

Grespini

Imposta di soggiorno? Anche no, grazie! Ma lungo la costa maceratese gli amministratori non vi rinunciano. Anzi, con il Covid ormai lontano il balzello torna di gran carriera. E siamo pronti a dividerci tra contrari e favorevoli. "Questa misura – sostengono i detrattori – riduce la competitività delle imprese, non piace ai turisti e non è omogenea sul territorio nazionale. E, soprattutto, accanto alle realtà virtuose che ne usano i proventi per il turismo, come è previsto, ci sono troppi Comuni che l’adoperano solo per fare cassa". "Pensare di rinunciare all’imposta di soggiorno vuol dire non conoscere per nulla le politiche turistiche degli enti locali", replicano i sostenitori. Ma qual è il suo scopo di fondo? Riscuotere fondi necessari agli investimenti che favoriscono turismo senza dover gravare sui residenti. Tuttavia, dal momento che in vacanza ci andiamo spesso, e che sempre più Comuni a vocazione turistica introducono tale imposta, va a finire che – gira e rigira – la paghiamo un po’ tutti lo stesso. Allo Stato diamo già parecchio, ma è giusto così, perché, come ha detto il presidente Mattarella, "la Repubblica è nel senso civico di chi paga le tasse". Il pedaggio turistico però potremmo risparmiarcelo. In questo settore, se lo riteniamo davvero strategico per la nostra economia, è il "sistema Paese" a dover funzionare bene tra normative, investimenti e immagine. I piccoli centri non riescono da soli a far la differenza. Servirebbe una politica del turismo "comune" – non dei Comuni – che renda l’Italia sempre più attrattiva, competitiva e accogliente.