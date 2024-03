Imprenditore dal cuore d’oro: "Pagò l’intervento al cervello, ora mio figlio porta il suo nome"

Arrivato in Italia per un progetto di formazione, un ingegnere congolese si era dovuto sottoporre a un intervento d’urgenza per un tumore al cervello. Tornato a casa, per riconoscenza ha chiamato il suo ultimo figlio Mauro Tarcisio, per ringraziare il professor Mauro Dobran che l’ha operato a Torrette, e Tarcisio Senzacqua, l’imprenditore di Monte San Martino che lo aveva accolto per la formazione e che ha anticipato la somma per l’intervento: poco meno di 15mila euro. "Da tempo – racconta Senzacqua, amministratore di Sint Tecnologie e Self Globe – lavoriamo, oltre che con il resto del mondo, anche con l’Africa, installando impianti di trasformazione agro-alimentare. Ma nei paesi in via di sviluppo manca chi sappia gestirli, così è nata l’idea dei corsi di formazione, con l’Università di Camerino e nelle aziende".

L’imprenditore ha preso accordi con il governo del Congo, anche tramite l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato nel 2021. "Frequento il Congo dal 2017 e con l’ambasciatore ci sentivamo spessissimo per questo progetto, eravamo diventati amici: la sua morte è stata un duro colpo". Grazie a questi accordi, è nato il progetto Quality Food tra la Self Globe e il Fondo di promozione dell’industria della Repubblica del Congo. Un primo corso ha avuto 18 iscritti, poi con il secondo, con altri 18, è arrivato anche l’ingegnere agronomo Bufole Mugisho, 40enne. "Ma un giorno, in azienda, ha avuto un fortissimo mal di testa e lo abbiamo portato al pronto soccorso di Amandola – prosegue Senzacqua -. Da lì è stato trasferito a Fermo, poi a Torrette". Mugisho aveva un meningioma di 7 centimetri, un tumore al cervello, benigno per fortuna ma da rimuovere con la massima urgenza. "Purtroppo i corsisti erano partiti con dieci giorni di ritardo e la loro assicurazione era scaduta, l’ospedale non poteva operarli. Ma io mi sono impuntato, non potevamo rimandarlo a casa in quelle condizioni". Così l’imprenditore ha deciso di anticipare la somma per l’intervento, quasi 15mila euro, e le spese per accogliere l’ingegnere in albergo per il periodo post operatorio, un mese e mezzo. L’uomo dunque il 25 ottobre scorso è stato operato, con un intervento durato sette ore, dal professor Dobran, dalla dottoressa Valentina Liverotti e dal neuroanestesista Edoardo Barboni. Un mese fa, dal Congo l’ingegnere ha inviato alcune foto con l’ultimo figlio, il quarto, che ha voluto chiamare Mauro Tarcisio, come le due persone che gli hanno permesso di curarsi e salvarsi. "Il governo del Congo poi mi ha rimborsato le spese. Quello che conta è realizzare questi progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che hanno grande bisogno di formazione. Le persone che vengono qui – e l’impegno per ora è per altri due corsi con 20 iscritti ognuno – diventano a loro volta formatori. Qui insegniamo le teorie e la pratica del settore agroalimentare, mostrando loro la filiera delle piccole aziende locali, il modello che il Congo vuole replicare. L’idea è creare villaggi agroalimentari, che possano essere centri di sviluppo e formazione. Si tratta del Piano Mattei, in pratica, nel quale speriamo di rientrare". Senzacqua sta collaborando con diversi Stati africani, oltre a esportare i suoi moduli produttivi ovunque, ed è tuttora in contatto con Zaika Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, invitata alla prima consegna dei diplomi ai corsisti.