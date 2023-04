Imprenditore morto a 68 anni L’ultimo saluto a Grandinetti

di Giorgio Giannaccini

Potenza Picena piange la scomparsa dell’imprenditore Sandro Grandinetti, amministratore dell’azienda Grandinetti srl e soprattutto persona molto nota e amata in paese. Aveva 68 anni e si è spento sabato sera all’ospedale di Macerata, dove era stato ricoverato diversi giorni fa quando si era sentito male in casa. Da giovane si era laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bologna, e da lì aveva poi preso le redini dell’azienda di famiglia, fondata dal padre nel 1963, che produce dischi e mole abrasive. Seguiva quasi tutto lui dell’impresa, "con un’attenzione particolare – ricordano le persone che gli hanno voluto bene – dedicata alla persona, all’ascolto, che fosse un collaboratore, un cliente, un fornitore, un socio. Amava tanto la famiglia, gli amici, il lavoro, la vita e la Grecia, per lui una seconda amatissima terra". Ma un’altra sua passione era lo sport: prima come giocatore dell’Hockey Potenza Picena, e in seguito da grande tifoso della Lube Volley. Grandinetti lascia la moglie Armanda, i figli Daniele, Paola e Cecilia che, insieme alla mamma Diva e ai fratelli Paolo e Stefano con tutti i parenti e gli amici, avranno sempre vivo il ricordo e l’esempio dei valori che Sandro nella sua quotidianità ha regalato a chiunque. La famiglia ringrazia gli operatori del 118 e il reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata. La salma è stata composta ieri pomeriggio nella casa del commiato dell’impresa funebre Carestia. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini, a Potenza Picena.