Imprenditore nei guai per bancarotta La Cassazione annulla la condanna

Era stato accusato e condannato per bancarotta fraudolenta. Ma dopo dieci anni, in Cassazione, l’imprenditore 60enne Enrico Mercuri è riuscito a dimostrare la sua innocenza. Ormai però della sua società non resta più nulla. Le accuse riguardano la srl Alter Ego di Potenza Picena che produceva calzature e modelli. Secondo l’accusa, tra il 2007 e il 2008 Mercuri, che era socio unico, avrebbe distratto il patrimonio svendendo circa 15mila paia di scarpe, con un danno stimato di un milione di euro. Inoltre, pur sapendo che la società era in difficoltà, nel 2010 avrebbe pagato alcuni creditori danneggiandone altri, estinguendo in particolare i debiti con alcune banche. Poi nel 2011 la srl era stata dichiarata fallita, e ricontrollando i suoi conti sarebbero emerse le operazioni contestate. Da subito l’imprenditore, difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi, aveva respinto le accuse, anche perché aveva ben poco senso distrarre risorse patrimoniali di una società di cui lui era unico socio. Ma oltre a questo, la vendita di scarpe finita nel mirino era stata una cessione a stockisti americani che avevano pagato in dollari, e l’eventuale danno andava dunque ricalcolato, al massimo, in 500mila euro. Per giunta, Mercuri aveva versato poi nelle casse societarie oltre un milione e 700mila euro. Dunque non c’era stata alcuna distrazione. Pur avendo documentato tutto, in primo grado l’imprenditore era stato condannato a tre anni di reclusione; in appello la pena era stata ridotta a due anni di reclusione, confermando comunque la sua colpevolezza. Ma martedì sera la vicenda è finita all’esame della Corte di Cassazione che, accogliendo i rilievi dell’avvocato Giustozzi, ha annullato la sentenza e rinviato gli atti alla corte di appello di Perugia, per ridefinire la sentenza, tenendo conto però della tesi difensiva. Per Mercuri, una liberazione dopo anni passati a cercare di difendersi da una accusa che ha sempre respinto, segnati tra l’altro anche da difficili condizioni di salute. All’epoca, l’imprenditore aveva fatto anche un altro investimento importante a Potenza Picena, anche in quel caso finito al centro di un processo che, dopo dieci anni, ha attestato la sua totale innocenza e correttezza.

p. p.