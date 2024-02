Imprenditore scagionato: "Rischiavo di perdere tutto"

"Ho rischiato di perdere tutto, la mia famiglia e il mio lavoro, per una denuncia della mia ex moglie totalmente infondata". Con sollievo un imprenditore edile maceratese racconta la sofferenza vissuta per oltre un anno, fino a quando, addirittura prima del processo, le accuse di maltrattamenti che erano state mosse contro di lui si sono rivelate infondate. In seguito a un contrasto familiare, a dicembre del 2022 il maceratese e la moglie ebbero una discussione molto accesa, al termine della quale l’uomo diede un pugno contro un muro. La donna chiamò i carabinieri, e denunciò il marito per maltrattamenti.

Oltre a quell’episodio, la donna parlò di una serie di offese e umiliazioni che avrebbe subito da lui, e disse anche che nel 2020 l’uomo l’avrebbe picchiata. "Per me è stato un incubo – racconta ora il maceratese –. All’improvviso mi trovato con la famiglia distrutta, la paura di perdere i miei tre figli e anche di perdere il lavoro. Come titolare di un’impresa edile, sottoposto a tutta una serie di controlli anche sul casellario, che avrei potuto fare più con una condanna del genere? Sono stati mesi di inferno. La mia azienda, che in un periodo del genere avrebbe dovuto lavorare a bomba, si è quasi fermata. E non sapevo se avrei potuto stare ancora con i bambini". Essendo un caso del cosiddetto "codice rosso", il procedimento ha avuto una corsia privilegiata e si è svolto in maniera più rapida del solito. La settimana scorsa, la vicenda è finita all’esame del giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni, e nonostante la richiesta di rinvio a giudizio della procura, il gup ha prosciolto l’imputato "perché il fatto non sussiste", accogliendo la ricostruzione dell’avvocato difensore Marco Murru. Il giudice ha rilevato che c’erano stati messaggi offensivi tra i due, ma legati a un momento altamente conflittuale nella coppia, senza alcuna prova di reali maltrattamenti subiti dalla moglie, senza la prova cioè che fosse stato commesso il reato. Senza neppure dove celebrare il processo, dunque, l’imprenditore è stato completamente scagionato. "Questa vicenda è stata un dispiacere enorme, che ha causato dolore e angoscia a me e alle persone che mi erano vicine. Vorrei si potesse capire quanto possa essere dannosa una denuncia del genere, quanto possa fare male, e senza alcun motivo visto che era evidente che io non avessi mai fatto nulla. Lei continua a denunciarmi, ma io cerco solo di voltare pagina e di andare avanti soprattutto per i nostri figli".