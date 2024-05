Imprenditore truffato al telefono da una falsa impiegata delle Poste

Falsa impiegata delle poste truffa un imprenditore e la Confartigianato invita a fare attenzione "perché potrebbe capitare a chiunque". Il raggiro, che si sta consumando a Civitanova e in altri comuni del territorio, è ben congegnato e tra i danneggiati c’è anche un imprenditore dell’entroterra maceratese. Ci è cascato dando fiducia a una donna che, nei giorni scorsi, lo ha contattato in azienda. Si spaccia per impiegata delle Poste e lo invita a recarsi urgentemente in un ufficio postale di Civitanova per ritirare un rimborso dell’Inps. Per dare forza alla sua storia, millanta che la somma dovrà essere erogata tramite un assegno circolare già inviato al domicilio dell’imprenditore tramite raccomandata e, alle obiezioni della vittima, che in realtà non ha ricevuto nulla, spiega che il postino, non avendo trovato nessuno in casa, avrebbe lasciato inascoltati avvisi di giacenza. L’imprenditore ci crede e raggiunge in fretta lo sportello postale perché la telefonata arriva a ridosso dell’orario di chiusura e gli viene spiegato che deve effettuare prima possibile le pratiche di ritiro perché l’assegno sarebbe stato, nel pomeriggio, riconsegnato all’Inps. Il poveretto corre ma trova chiuso l’ufficio, una filiale periferica che non opera nel pomeriggio. Prova allora a ricontattare telefonicamente la falsa addetta, che gli aveva lasciato il suo numero, e inizia l’ultima parte del raggiro. Lei prova a tranquillizzarlo e gli suggerisce di utilizzare il vicino Postamat per risolvere la questione e ottenere una procedura utile a ritirare successivamente l’assegno. Al telefono lo convince a effettuare precise operazioni e poi lo guida, fino a portare a termine l’estorsione di denaro. Il poveretto credeva di effettuare manovre per l’accredito e invece stava eseguendo con la sua carta un’operazione a favore della truffatrice. Confartigianato, in seguito alla brutta avventura dell’associato, mette in guardia imprenditori e cittadini invitandoli "a fare attenzione alle truffe che sono ormai molto elaborate e chiunque può cadere, anche con facilità, nella rete di questi raggiri".