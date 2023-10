Imprenditore truffato paga un finto fornitore

Pensava di aver pagato il suo debito a un fornitore, e invece aveva versato 55mila euro a una macelleria islamica in Lombardia. Ma gli autori della truffa informatica sono stati scoperti e denunciati. Si tratta di una delle ultime operazioni messe a segno dai carabinieri della Compagnia di Macerata. Nel mirino anche un imprenditrice cinese, per le pessime condizioni di lavoro della sua ditta, e un corridoniano finito fuori strada a causa dell’alcol. La vittima della truffa è un imprenditore di Mogliano. Due egiziani 50enni, residenti in Lombardia, grazie agli strumenti informatici sono riusciti a sostituirsi alla ditta che aspettava dal moglianese 55mila euro in pagamento, e gli hanno mandato gli estremi bancari su cui bonificare la somma. Quando poi il moglianese ha capito che il vero creditore non aveva avuto i soldi, ha segnalato il fatto alla stazione carabinieri. Con le indagini sulla documentazione contabile fornita dalle banche, si è arrivati alla macelleria islamica di cui i due egiziani sono soci: erano stati loro a incassare il bonifico. Così i responsabili sono stati individuati e denunciati per sostituzione di persona, frode informatica e truffa aggravata. Attività sospesa e multe per 8mila euro invece per un opificio di Mogliano.

L’ispezione nella ditta è stata fatta dai militari della stazione di Mogliano con gli ispettori della Direzione provinciale del lavoro di Macerata. Per le inadempienze riscontrate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori la responsabile, una cinese di 53 anni, è stata denunciata. L’attività rimarrà chiusa fino a quando non sarà stato messo tutto in regola. Numerosi servizi di controllo sono infine stati messi in campo per la sicurezza stradale nel territorio della Compagnia di Macerata. Grazie a questi è stato denunciato un 50enne residente in provincia. L’altra notte, mentre percorreva via Santa Maria a Corridonia alla guida della sua Land Rover Evoque, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione, per fortuna senza riportare lesioni gravi. Per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Monte San Giusto, che hanno sottoposto il conducente al test dell’etilometro. Hanno accertato così un tasso di 1,55 gl, superiore più del triplo al consentito. Il 50enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alla procura, e intanto la patente è stata ritirata.