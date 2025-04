Imprenditori a lezione di intelligenza artificiale

Diciotto imprenditori sono stati premiati dalla Cna per un percorso formativo sull’intelligenza artificiale. I partecipanti hanno scoperto come l’Ai può supportare il lavoro, dalla generazione di contenuti testuali all’ideazione di immagini fino all’utilizzo di chatbot intelligenti e all’automazione di alcuni processi aziendali. Gli incontri hanno anche offerto un’introduzione pratica a strumenti come ChatGpt, Canva, Gamma e una selezione di tool utili per rendere più efficiente la comunicazione aziendale, il marketing e l’organizzazione interna. A guidare il percorso sono state le docenti di Esserci Lab. La docente Sara Francia è molto soddisfatta dei risultati ottenuti: "Abbiamo cercato di trasferire non solo competenze tecniche, ma anche un nuovo modo di pensare il lavoro. L’Ai non è solo per specialisti; può diventare un alleato quotidiano per semplificare, creare e innovare anche nelle piccole imprese". Grande soddisfazione anche da parte di Sandra Pinzi, presidente del mestiere comunicazione e terziario avanzato di Cna: "La risposta delle imprese è stata entusiasta. È la dimostrazione – commenta Pinzi – che c’è voglia di futuro, di innovazione, di strumenti concreti".