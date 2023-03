"Imprenditoria femminile, serve una svolta"

"Nonostante pandemia, crisi economica e caro energia – afferma Confartigianato -, l’imprenditoria femminile dimostra la sua tenacia nei territori. Ma serve una spinta in più". Al 31 dicembre 2022 risultano registrate 8.390 imprese femminili nel Maceratese, 5.609 nell’Ascolano e 4.623 nel Fermano, che incidono rispettivamente del 24,2%, del 23,4% e del 24% sul totale delle imprese registrate. Di queste, quasi una su dieci è condotta da giovani (sono 795 a Macerata, 525 ad Ascoli e 413 a Fermo). Significativo anche il peso delle imprese femminili a conduzione straniera: sono 959 nel Maceratese, 709 nell’Ascolano e 602 nel Fermano. Confrontando i dati delle tre province, ne sono registrate al 31 dicembre 1.852 a Macerata, 1.261 a Fermo e 1.120 ad Ascoli. Di queste, nel Maceratese 218 sono giovani e 270 condotte da donne straniere, nell’Ascolano 159 e 129 e nel Fermano 107 e 171. "Serve una svolta per sostenere l’imprenditoria femminile – commenta Sara Servili, presidente interprovinciale del Movimento Donne Impresa -. Le imprenditrici e in generale le donne italiane devono fare i conti con la carenza di politiche a favore dell’occupazione femminile e con un welfare che non aiuta a conciliare il lavoro con la cura della famiglia. Basta con gli interventi-spot: il futuro dipende anche da quanto e come investiremo, con misure stabili, per favorire la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro". "Confartigianato, grazie al sostegno dei ministeri competenti – aggiunge Eleonora D’Angelantonio, responsabile Movimento Donne Impresa Confartigianato Macerata Ascoli Fermo – sta predisponendo iniziative per rendere la vita più semplice alle donne che vogliono diventare madri senza rinunciare alla vocazione professionale. Partecipiamo, inoltre, attraverso il dipartimento delle pari opportunità all’attuazione della misura del Pnrr dedicata all’imprenditoria femminile, che mette a disposizione 400 milioni di euro".