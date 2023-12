Imprenditrici premiate. Ci sono anche tre donne di Fiastra

Si contano ben tre imprenditrici di Fiastra, tra le sedici ad aver ottenuto il premio "Le donne che lasciano il segno", assegnato nei giorni scorsi dalla Camera di commercio delle Marche. In particolare, nella sezione "Turismo e cultura" è stata premiata la "Keemar" di Sabrina Michetti, per l’impegno a "rianimare turisticamente le zone colpite dal sisma 2016 attraverso la creazione di eventi e di percorsi legati a una trilogia fantasy che trasformano il territorio in un luogo da visitare ed esplorare in modo coinvolgente". Un riconoscimento è andato poi a "Le sibille del borgo", progetto attivo a Sarnano, di cui una delle titolari, Emanuela Leli, è di Fiastra. Anche "Alcina snc" di Antonella Forconi, che si occupa di ambiente e di educazione ambientale, è risultata vincitrice. "A queste donne va il ringraziamento delle istituzioni, perché la loro attività ha ricadute importanti su tutto il nostro territorio", ha commentato il sindaco.