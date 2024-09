Impresa, ambiente, tradizione e futuro. Ecco gli Oscar Green di Coldiretti Giovani

Elisa Orpello di Camerino ed Edoardo Grillo di San Severino sono tra i vincitori dell’edizione 2024 di Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa dedicato ai giovani che sanno coniugare tradizione a innovazione e trattare temi di attualità come la transizione ecologica e il digitale, l’etica, il recupero, la difesa del territorio e dell’ambiente. Alla 18ª edizione del premio hanno partecipato 41 imprenditori under 40 da tutta la regione. Menzione speciale per l’agri-influencer a Francesco Broccolo. Professore all’istituto agrario di Macerata, Broccolo è diventato un personaggio di Instagram grazie a video che uniscono divulgazione e divertimento. Spontaneo, genuino ma preparato, il professor Broccolo ha raggiunto in pochi mesi decine di migliaia di followers riuscendo a raccontare la campagna e la botanica con semplicità. Per la categoria "Campagna Amica" è stata premiata la camerte Elisa Orpello, al timone dell’agriturismo "Il raggio di sole". "Il sogno di Elisa nasce sui banchi di scuola e si rafforza nel 2016 nonostante il terremoto – spiega Coldiretti –. Passione e tenacia tramandate da tre generazioni fanno nascere nel 2018 la società agricola Il raggio di sole che alleva bovini di razza marchigiana (sigillo di Campagna Amica) rispettando i criteri del biologico e del benessere animale. Poi l’azienda ha deciso di ampliarsi inserendo un allevamento di suini e un piccolo laboratorio per assaporare prodotti a chilometri zero". Nella categoria "L’impresa che cresce" si è distinto il settempedano Edoardo Grillo, grazie al recupero di una torre colombaia del 1500 per accogliere turisti. "Dopo il terremoto – racconta l’associazione – l’azienda Anibaldi, che produce olio, ha dovuto riprendersi dai danni. Nel corso della ristrutturazione è nata l’idea di adibire la torre colombaia, unica nel territorio comunale, ad agriturismo. Oggi conta 4 camere per 12 posti letto, è una meta ambita del turismo esperienziale e presto arriverà anche una piscina, a coronamento del percorso di un’azienda che cresce e fa crescere il territorio". Tutti i vincitori regionali ora sono in gara per il premio nazionale.