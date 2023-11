Impresa cerca geometra come tecnico di cantiere

Ristorante cerca un aiuto cuoco con esperienza. Preferibile, ma non indispensabile, diploma istituto alberghiero (codice offerta 381806, scadenza 24 novembre). Azienda che costruisce e effettua la manutenzione di acquedotti e fognature per enti pubblici cerca autisti con patente C con esperienza. Sede di lavoro: Mogliano (codice offerta 4391254, scadenza 24 novembre). Ristorante cerca lavapiatti con esperienza (codice offerta 381807, s scadenza 24 novembre). Parrucchieria di Civitanova cerca giovane parrucchierea da formare per inserimento nell’attività aziendale. Età max 29 anni (codice offerta 3903201, scadenza 25 novembre). Impresa edile di Macerata cerca geometra tecnico di cantiere anche alla prima esperienza (se senza esperienza, età max 29 anni); richiesta patente B (4873602, scadenza 25 novembre). Azienda agricola di Montefano cerca operaio agricolo con esperienza (4388741, scadenza 27 novembre). Inviare il curruculum a: centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.