Impresa della Thunder. E sabato arriva Vicenza

Dopo lo stop interno con Ragusa, la Halley Thunder Matelica torna a vincere con una prestazione molto convincente sul campo della Futurosa Trieste (60-67). La classifica del girone, a tre turni dal via, è la seguente: San Giorgio Mantova, Ragusa e Udine 6 punti, Matelica, Umbertide, Vicenza, Trieste e Treviso 4, Bolzano e Ancona 2, Roseto, Vigarano, Rovigo e Civitanova 0. Sabato, alle 18.30, le matelicesi di coach Sorgentone giocano il loro secondo match casalingo (a Cerreto) contro Vicenza che ha gli stessi punti ed è reduce da un netto successo sul Vigarano (80-54). Sarà quindi un’altra bella sfida per la Halley Thunder, desiderosa di regalare ai propri sostenitori la prima vittoria interna della stagione. Le sensazioni sono positive, sia per l’amalgama che cresce, sia per il pieno recupero del capitano Debora Gonzalez. Sabato scorso, a Trieste, sono state lei e la "vecchia guardia" a trascinare la squadra. Il play Benedetta Gramaccioni si è guadagnata il titolo di Mvp grazie a 15 punti e 9 rimbalzi. Coach Sorgentone ha schierato: Shash, Cabrini 11, Patanè 5, Celani, Gramaccioni 15, Gonzalez 6, Zamparini, Poggio 14, Bonvecchio 8, Andreanelli ne, Sanchez 8 e Catarozzo.

m. g.