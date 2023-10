Impresa di pulizie a caccia di addetto ai servizi di igiene

Centro per l’impiego di Civitanova. Impresa di pulizie ricerca con urgenza un addetto ai servizi di igiene e pulizia per un locale di Loreto. Giornata di lavoro: mercoledì; orario di lavoro: dalle 6 alle 8, mattina (codice offerta 122349, scadenza 10 ottobre). Un collaboratore domestico per attività di pulizia, preparazione pasti, lavaggio e stiratura. Richiesta disponibilità alla convivenza (vitto e alloggio), età preferibilmente 40-55 anni, conoscenza della lingua italiana, sede operativa Montecosaro (codice 423453, scadenza 27 ottobre). Inviare il curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserire codice offerta. Il Centro impiego cerca per un privato una badante con esperienza nel ruolo e nella gestione di persone anziane non autosufficienti. Sede di lavoro: Trodica di Morrovalle. Se interessati chiamare il 340.2808549 e chiedere di Cristina.