Impresa nella mezza maratona: "Campione italiano a 83 anni, mia moglie mi aiuta dall’alto"

"Mia moglie non c’è più, ma quando corro il pensiero va a lei. E sono convinto che mi aiuti sia negli allenamenti che nelle gare". Il maceratese Elpidio "Pippo" Cappelletti, 83 anni, grossista di frutta e verdura in pensione, si è da poco laureato campione italiano master nella mezza maratona. Portacolori della Polisportiva Acli Macerata, è arrivato primo nella categoria over 80 a San Benedetto, sulla distanza di 21 chilometri. "Abito nella zona industriale di Sforzacosta – racconta –, tutti i giorni vado al cimitero di Pollenza a trovare mia moglie, almeno tre volte alla settimana ci vado di corsa". Cappelletti è mosso da una grande passione per la corsa, e nel suo caso non è proprio corretto parlare di solitudine del maratoneta. "In quei momenti – dice – il pensiero va a mia moglie, di cui sento forte la mancanza".

Cappelletti, quando è venuta a mancare? "Giuliana è scomparsa nel 2018". Mentre corre il suo pensiero è rivolto spesso a sua moglie? "Sì. Ritengo che lei mi aiuti durante gli allenamenti o le gare. Anzi, le chiedo di darmi una mano prima di partire per una corsa e sento che poi tutto va bene". Ma a 83 anni non le pesa mettersi le scarpette e poi mettersi in strada a correre? "Macché, mi rilassa e mi toglie i pensieri. Sono solo e faccio molto volentieri queste corse. Non mi pesa correre, se non dovessi farlo è come se mi mancasse qualcosa".

Da quanto tempo si dedica alla corsa? "Sono ormai trenta anni". Ha iniziato in età adulta. Come mai così tardi? "Prima mi era impossibile con il lavoro, facevo il grossista di frutta e verdura e stavo spesso in giro". Quante volte si allena in una settimana? "Due-tre volte, in un mese farò 200-300 chilometri. Da casa mia al cimitero di Pollenza sono 7 chilometri, però io allungo un po’ il tragitto per farne 17". Sempre di corsa? "Solo tre volte a settimana di corsa, negli altri giorni vadi in auto". Quindi è allenato e nelle gare non sarà facile batterla. "Tutte le domeniche faccio le gare, alla Stramacerata sono arrivato primo nella mia categoria tagliando il traguardo dopo 55 minuti (il percorso era di 10 chilometri, ndr). Ogni fine settimana vado in una città delle Marche dove è prevista una prova".

Ed è stato al via a San Benedetto per la Polisportiva Acli di Macerata dove si sono corsi i tricolori di mezza maratona master. "Esatto, sono arrivato primo nella mia categoria (SM 80 in 2 ore e 6 minuti)". La corsa è anche un momento per stare assieme, lei ha un gruppo di amici uniti da questa passione? "Sì, si sta insieme, si scherza, ci si rilassa in quei momenti e non si pensa a tante cose brutte. A volte vado all’Abbadia di Fiastra dove iniziamo a correre: nel mio gruppo ci sono un medico, una dottoressa e una farmacista. Io sono il più vecchio, avendo 83 anni".

Quello è quanto dice la carta d’identità, però a vederla non si direbbe. "Nessuno mi dà 83 anni e quando lo dico non ci credono, c’è chi mi definisce un fenomeno per la mia età e chi mi chiede come faccio a correre così tanto. Per me è un’attività normale, mi sento bene". Si ricorda la prima gara? "È stata a Porto Recanati nella 10 chilometri con Ulisse Gentilozzi (presidente della Polisportiva Acli Macerata, ndr). Ho cominciato quella volta e da allora non ho più smesso. Poi nel tempo ho conosciuto altri runner e ho lasciato la bicicletta".

Andava in bici? "Ne avevo una da corsa che da anni è in uno scatolone e non l’ho più toccata". Si corre e ci si allena con qualsiasi condizione meteo. "Quanta acqua ho preso in questi anni, ma non mi è mai successo nulla, mai un’influenza o altro". Conduce una vita da atleta. "Una vita normalissima, mangio nella norma senza mai eccedere". Non ha mai provato a coinvolgere un familiare nelle sue corse? "Ho tentato con mia figlia, ha resistito due volte e poi basta".

Continuerà a correre e a gareggiare? "Continuo. Abbiamo un calendario con le varie manifestazioni in regione, quest’anno non si gareggerà il Primo maggio a differenza del passato. Gli impegni non mancano, vado a memoria: il 25 sarò a Santa Maria Apparente, due giorni dopo a Numana". Al traguardo sarà stanchissimo. "Veramente mi sento tanto rilassato".