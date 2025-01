Impresa Sangiustese. Va sotto di due gol, poi affossa l’Osimana

SANGIUSTESE 3 OSIMANA 2

SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Morazzini (18’st Marini), Tarulli, Iommi, Pasqualini; Cresci (10’st Gaspari), Crescenzi, Straccio (22’st Rogerio); Di Ruocco, Grassi (34’st Cognigni), Cornero (35’st Formentini). All. Giandomenico.

OSIMANA (4-1-3-2): Santarelli; Falcioni (35’st Colonnini), Patrizi, Marchesini, Fermani; Borgese (30’st Calvigioni); Micucci (30’st Buonaventura), Bambozzi (41’st Mercanti), Triana (41’st Gigli); Mafei, Alessandroni. All.: Labriola.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto

Reti: 31’ e 33’ Mafei, 39’ rig. Crescenzi, 46’ pt rig. Grassi, 16’ st Cornero.

La Sangiustese raddrizza una partita incominciata male e l'Osimana torna a mani vuote dopo essersi portata sul doppio vantaggio. La squadra di casa gioca una bella gara, ma commette due errori che mettono Mafei nelle condizioni di insaccare. La partita è bella e ricca di emozioni: gli ospiti colpiscono subito un palo, i legni si mettono di mezzo anche per la Sangiustese in occasione delle conclusioni di Cresci e Grassi. All’improvviso gli ospiti passano in vantaggio: colpo di testa di Patrizi letto male dal portiere, la palla è respinta dalla traversa e Mafei calcia a rete il pallone, poco dopo un errore di Tarulli mette Mafei nelle condizioni di battere a rete da due passi. L’Osimana è sullo 0-2. La Sangiustese non si abbatte e accorcia le distanze con Crescenzi che trasforma il rigore assegnato per l’atterramento di Grassi. Al 46’ del primo tempo altro rigore per i locali per il fallo su Crescenzi, stavolta trasforma Grassi.

Nella ripresa Cornero si presenta davanti a Santarelli e lo grazia calciando a lato, ma poco dopo l’attaccante fa tutto bene, va via sulla sinistra e si accentra superando di giustezza il portiere. La Sangiustese si porta sul 3-2. L’Osimana non ci sta, ci vuole una prodezza di Rossi per neutralizzare il colpo di testa di Alessandroni. Gli ospiti si gettano avanti, spediscono molti palloni in area mentre la Sangiustese si fa vedere con Grassi e Marchesini. Nel finale Patrizi calcia a lato da buona posizione, poco dopo l’arbitro fischia la fine.