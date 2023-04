Imprese, bando da 7,3 milioni Invitalia annuncia il piano: "Servono ottimi progetti"

"In arrivo 7 milioni e 300 mila euro per le imprese maceratesi e fermane. Anche Civitanova è tra i comuni coinvolti". Così Stefano Immune di Invitalia in occasione del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio al cineteatro Cecchetti, relativo al nuovo bando di legge 18189, per l’area di crisi del Fermano e del Maceratese.

La riunione è stata indetta per istruire gli imprenditori sulle "modalità di presentazione e gestione del bando" e Immune non ha mancato di fornire tutti i dettagli del provvedimento. Al suo fianco, il dirigente del ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò, l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi e l’assessore comunale al Commercio Francesco Caldaroni. In platea diversi imprenditori del territorio intenti a prender nota di ciò che veniva illustrato. "L’impresa che vuole accedere al bando – ha spiegato Immune – deve essere una società di capitale e non in difficoltà. Si può partecipare sia come singoli che in una rete, per un massimo di sei soggetti". Le spese ammissibili possono riassumersi in quattro filoni: "Investimenti produttivi come programmi informatici, nuovi macchinari; Tutela ambientale; Innovazione e ricerca industriale; Progetti di formazione del personale". Da qui, il consiglio di Marco Calabrò, direttamente del ministero: "Chiaramente bisognerà rispettare delle scadenze, ma nelle graduatorie non si terrà minimante conto di chi ha consegnato per primo. Quindi meglio prendersi qualche settimana in più per redigere progettualità ben strutturate".

Francesco Rossetti