Imprese e innovazione: i consigli di Crivaro, advisor di startup

È stato ospite del Matt a Macerata per parlare della sua esperienza, Ottavio Crivaro, ex Ceo di Moxoff e advisor di diverse startup. Moxoff è una realtà oggi in maggioranza ad un grande gruppo italiano, Zucchetti, ma che è nata nel 2010 come spin off del Politecnico di Milano con l’idea di portare innovazione alle imprese. "Per me fare impresa significa creare prodotti cercando di renderli i migliori disponibili - ha detto Crivaro -, ogni progetto nasce o dal mercato o dal mondo della ricerca, questa è la diversità. Nel primo caso, dedicherei metà dei primi investimenti all’acquisizione di persone con competenze tecniche per sviluppare un prodotto di qualità. Viceversa, servono anche persone che conoscano, appunto, il mercato. Poi, in entrambi i casi, le competenze devono essere complementari. Il confronto è necessario per sviluppare un approccio critico". "L’incontro con Crivaro è stata un’ottima occasione per conoscere una delle esperienze a livello nazionale più significative nell’ambito delle startup" ha detto Emanuele Frontoni, che ha moderato l’incontro". "Fare una startup è un percorso, non basta avere un’idea, va scelto il momento migliore per andare sul mercato e questo significa studiare anche la concorrenza. Testimonianze come quelle di Ottavio sono molto significative", ha aggiunto Valerio Placidi, responsabile Compagnia delle Opere Marche sud per lo sviluppo delle startup.