Imprese e turismo: "Bandi in arrivo"

Secondo appuntamento con "Imprese Accoglienti", il progetto promosso da Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli - Fermo che sta lanciando un percorso per incentivare il turismo esperienziale del territorio. Nella sede maceratese dell’Associazione, si è tenuto un incontro con Paola Marchegiani, dirigente della Regione che ha illustrato alle imprese tutti i contributi e le opportunità in arrivo per il turismo. "Si tratta di un settore trasversale – ha sottolineato – con implicazioni in molti ambiti e categorie d’impresa". Diversi i fattori che concorrono sinergicamente al sistema turistico: la ricettività, la ristorazione, ma anche l’artigianato artistico o i trasporti. La Marchegiani ha quindi evidenziato come la Regione abbia avviato una serie di bandi che riguardano gli enti pubblici, con strategie soprattutto per i borghi, uno dei punti forti del piano di legislatura, e misure tarate sulle imprese per la creazione di prodotti turistici. "Il turismo ha sì bisogno del supporto pubblico, ma soprattutto è un mercato: le imprese sono chiamate a investire per far crescere la propria offerta". Sugli incentivi sarà presto attivato un ampio programma di informazione, con due bandi che usciranno già nel mese di aprile: uno destinato ai Comuni e l’altro, inserito nel Por Fesr, rivolto alle imprese. Emanuela Fiorani (foto), responsabile ufficio contributi alle imprese di Confartigianato interprovinciale ha comunicato che oltre ai bandi attesi per il prossimo mese, ce ne sono altri che arriveranno prima dell’estate, comunque entro l’anno. "Il 2024 vedrà la partenza di misure che si concentreranno non solo nel turismo, ma toccheranno più ambiti correlati: dal commercio all’artigianato tradizionale. Il secondo incontro di "Imprese Accoglienti" fa parte di un percorso ampio, che vuole sensibilizzare l’artigianato a puntare sul comparto dell’accoglienza, offrendo esperienze, proposte nuove al turista.