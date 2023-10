Imprese edili in cerca di muratori e carpentieri

Centro per l’impiego di Tolentino. Azienda lavorazione legno cerca un falegnameverniciatore con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 8163, scadenza 28 ottobre). Azienda settore pelletteria cerca una cucitrice esperta nel ruolosettore e un’addetta alla montatura anche prima esperienza. Sede di lavoro: zona San Ginesio (codice offerta 40363, scadenza 28 ottobre). Bar cerca una barista anche prima esperienza part time. Sede di lavoro: Penna San Giovanni (codice offerta 429366, scadenza 30 ottobre). Impresa edile cerca muratori, carpentieri edili, addetti al montaggio dei ponteggi, gruisti, pavimentisti, tinteggiatori. Sede di lavoro: San Ginesio e altri cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 158767, scadenza 3 novembre). Impresa edile cerca un carpentiere edile esperto eo anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino e altri cantieri in provincia di Macerata (codice offerta 21857, scadenza 4 novembre). Per queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta