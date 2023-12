"Imprese in calo: meno 77 in due anni"

"Negli ultimi anni, da gennaio 2017 a novembre 2023, le imprese attive nel Comune di Potenza Picena sono scese da 1.309 a 1.192, un calo del 9%: ne abbiamo perse 117, quasi una su dieci". È il grido d’allarme che lancia il candidato sindaco del centrosinistra, nonché ex parlamentare, Mario Morgoni, in un comunicato. "Solo negli ultimi due anni, con il Covid ormai alle spalle, di imprese ne abbiamo perse ben 77, quasi una a settimana – aggiunge Morgoni –. La questione dello sviluppo economico è una di quelle decisive per il futuro del nostro Comune. Oggi è necessario conoscere e analizzare il problema, discuterne con i cittadini e iniziare ad individuare qualche soluzione. Propongo, quindi, alcune riflessioni". Perciò, aggiunge Morgoni, "il turismo è una leva di sviluppo imprescindibile che richiede scelte innovative, come il prolungamento della passeggiata a mare e il completamento del Belvedere. E occorre arricchire la proposta di soggiorno, con un’adeguata integrazione del turismo balneare con il centro storico. Poi, Villa Buonaccorsi deve diventare un motore di sviluppo con un progetto di cui il nostro Comune sia partecipe e protagonista, perché la villa può rappresentare uno dei luoghi di eccellenza del Maceratese".