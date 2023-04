Imprese innovative, sul piatto 5 milioni

Sostegno alla creazione di imprese innovative da parte di giovani disoccupati laureati o laureandi e di spin off universitari per un importo complessivo di 5 milioni di euro (2,5 nel 2023 e 2,5 nel 2024). È l’obiettivo dell’avviso pubblico legato alle risorse del Fondo sociale europeo, in attuazione della delibera della giunta regionale dello scorso 22 febbraio. Un supporto alle idee imprenditoriali dei giovani laureati e laureandi, finalizzato a creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino alla generazione di prodotti e servizi innovativi, ma anche la volontà di promuovere e sviluppare il coinvolgimento delle università marchigiane, degli incubatori e acceleratori certificati d’impresa per la valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca (spin-off) e del capitale umano. In linea con le indicazioni europee, l’avviso vuole valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche dei giovani laureati, necessarie per promuovere l’innovazione. Saranno ammesse a finanziamento le start up innovative e gli spin off universitari, il contributo previsto consiste in una somma forfettaria di 40mila euro (si può accedere ad un solo finanziamento). Le domande possono essere inviate in due "finestre" temporali: la prima, con una dotazione di 2,5 milioni, decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul Burm (Bollettino ufficiale della Regione Marche) fino alle 18 del 17 luglio 2023; la seconda, anch’essa con una dotazione di 2,5 milioni, decorrerà dal 1° febbraio 2024 alle ore 18 del 22 aprile 2024. Per informazioni sull’avviso: Simona Pasqualini - 071 8063246, [email protected], Fiorenza Gioacchini – 071 8063615, [email protected], Lorena Sgariglia – 071 8063582, [email protected]