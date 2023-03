"Imprese, lavoro e idee: confronto molto proficuo"

di Giuliano Forani

"Ad ogni incontro abbiamo la conferma che la strategia di confronto con i territori è necessaria per comprendere le esigenze delle imprese, individuare le professionalità richieste, orientare le scelte riguardo all’impiego dei fondi disponibili e formare lavoratori adatti ad inserirsi nel mondo del lavoro". Così Stefano Aguzzi, assessore regionale al Lavoro, nell’incontro avvenuto ieri nella sala del Consiglio a Civitanova e finalizzato a individuare i fabbisogni formativi aziendali da attivare con la nuova programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo (Fse+ 20212027) e del programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) del Pnrr. Ha dato il saluto all’assemblea il sindaco Fabrizio Ciarapica. Presenti anche i dirigenti regionali Mauro Terzoni, Roberta Maestri e Massimo Rocchi. L’incontro è stato l’occasione "per un confronto proficuo con le realtà imprenditoriali locali, le associazioni di categoria, i lavoratori e gli operatori della formazione", ha aggiunto Aguzzi, dicendo che "l’obiettivo è rilevare i fabbisogni formativi e illustrare le tante opportunità di sviluppo che l’Europa offre alle Marche". Poi, ha concluso: "Fatta una sintesi complessiva della situazione avremo un’idea precisa su come impiegare i fondi e canalizzare le risorse disponibili, formando e orientando al meglio i lavoratori, cogliendo le opportunità di fronte a un mondo del lavoro in continuo cambiamento". Ciarapica ha invece ringraziato Regione e Aguzzi per "aver scelto Civitanova come sede per l’incontro dove sono state illustrate le opportunità da cogliere dall’Europa". Sono stati illustrati i progetti del Team Europa, l’inaugurazione di una panchina blu e l’approvazione di un’antenna Eurodesk. Tanti i presenti in sala ad ascoltare.