Imprese, una su quattro è gestita da una donna

A Civitanova un’impresa su quattro, tra quelle attive, è rosa: 1.090 su un totale di 4.409. Tra le città più importanti da un punto di vista demografico e anche economico della regione, Civitanova registra una incidenza dell’imprenditoria femminile seconda soltanto a Fabriano. In base ai dati della Camera di commercio aggiornati al dicembre 2024, il rapporto tra le imprese in rosa e quelle complessive che operano sul territorio comunale si attesta sul 24,72 per cento di partite Iva al femminile, un numero più alto di quelli di Ancona (22,46 per cento), più di Pesaro (21,31 per cento), di San Benedetto, più di Fano (21,90 per cento) e di Ascoli Piceno (23,72 per cento), che pure hanno più abitanti e anche una maggiore presenza di imprese sul proprio territorio. Davanti a Civitanova c’è Fabriano, dove sulle 2.083 imprese attive sono 561 quelle che risultano gestite da donne, pure qui circa una su quattro, e in termini percentuali rappresentano il 26.93 per cento dell’anagrafe totale delle ditte operative.

Sulla costa, rispetto alle 1.090 attività portate avanti da imprenditrici, la parte del leone la fa il comparto del commercio all’ingrosso e al dettaglio (329), seguito da quello relativo a società che operano nei settori dello sport, dell’arte, dell’intrattenimento e del divertimento (140), che è davanti alle ditte manifatturiere (104) e alle attività operative nel mondo della ristorazione e della ricettività (100), alle attività finanziarie e assicurative (84), all’agricoltura e alla pesca (66), alle attività immobiliari (62), a quelle scientifiche e tecniche (51), quelle attive nelle telecomunicazioni e nell’informatica (30), editoriali (29), alle costruzioni (28), lavori legati all’assistenza sociale (22), al trasporto e al magazzinaggio (17), l’istruzione e all’informazione (13) e a seguire le altre.

Sono alti pure i numeri percentuali di Macerata, dove sono 913 le imprese in rosa su un totale di 3.762 (il 24,26 per cento). Rispetto allo scorso anno trend in lievissimo calo: a Civitanova 13 parte Iva in meno (1.103 a fine 2023), a Macerata 18 in meno (931 a fine 2023), nel solco comunque di un trend generale che vede l’economia della regione e del Paese in difficoltà, e con l’imprenditoria femminile che da un anno all’altro perde circa un migliaio di partite Iva su scala regionale passando da 31.957 imprese attive alla fine del 2023 alle 30.937 al dicembre del 2024.

