Imprese ’verdi’ che fanno il bene del territorio

Alessandro

Feliziani

Gli effetti della globalizzazione, la prima crisi economica mondiale di questo secolo, la pandemia, ma soprattutto i cambiamenti climatici hanno fatto crescere l’attenzione sui temi della sostenibilità.

Sia per i riflessi sulla salute umana e dell’ecosistema, sia per le implicazioni economiche e di sviluppo delle comunità territoriali e sociali, la sostenibilità è oggi al

centro di grandi sfide. Il comparto produttivo ne è il principale protagonista e questa nuova cultura industriale viene alimentata dalla innovazione e dalla creatività dell’industria manifatturiera italiana, ma anche dalla crescente attenzione dell’opinione pubblica, ovvero dal mercato.

L’Italia occupa un posto di rilievo in questo campo e nel panorama delle aziende più

attente alla sostenibilità figurano anche diverse imprese maceratesi. Due di queste,

una di Belforte del Chienti, l’altra di Montecassiano, con stabilimento anche a Montelupone, sono state portate da esempio come imprese ”verdi” da Officina Italia, la settimanale trasmissione Rai dedicata al Made in Italy, che ha rivelato come le due realtà maceratesi siano protagoniste di un progetto di economia circolare sostenuto dalla Regione Marche, con finanziamenti europei, consistente nel riuso di scarti di lavorazione di acciaio e alluminio, che da rifiuti si trasformano in nuova materia prima.

Da un lato si scopre che l’alto livello di sostenibilità delle due aziende maceratesi è frutto di continua ricerca scientifica, condotta con le università delle Marche, dall’altro che l’attenzione alla sostenibilità ambientale ha permesso loro di superare le contingenze negative e di conquistare nuovi mercati internazionali.

S’impongono allora due considerazioni. La prima è che per le aziende la sostenibilità

non rappresenta un costo, ma piuttosto un’opportunità di crescita. La seconda è che la

sostenibilità, in virtù della creazione di lavoro e di altri riflessi positivi sulla comunità

locale, fa bene anche al territorio.